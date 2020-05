Covid-19 : Uber développe une technologie pour s'assurer du port du masque

© Vaalaa / Shutterstock.com

Un déploiement prévu dans les prochaines semaines

Pour une reprise rapide

Source : CNN Business

L'initiative est dans la continuité directe de la stratégie de reprise de l'enseigne, qui prévoit également des parois de séparation et des kits d'hygiène.La direction de l'entreprise a adopté la semaine dernière une nouvelle politique obligeant chauffeurs et passagers à porter des masques. Une décision qui doit prendre effet dans les prochaines semaines.Pour s'assurer que cette obligation sera respectée, l'enseigne est en train de développer une technologie de vérification faciale : avant de pouvoir accepter des clients, les chauffeurs devront prouver qu'ils portent un masque. Une technologie dont le développement ne devrait pas être long, Uber disposant déjà d'applications destinées à la vérification d'identité de ses conducteurs. En février dernier, la société a lancé la fonctionnalité « Vérifiez votre course » afin de lutter contre les faux chauffeurs et pour rassurer ses clients.Andrew Hasbun, Directeur de communication d'Uber, a déclaré qu' «».Uber, qui risque de perdre 20 % de sa masse salariale , cherche effectivement une manière de reprendre ses activités au plus vite. Cette stratégie basée sur le contrôle des masques a déjà été adoptée par des compagnies aériennes durement touchées par la crise sanitaire, notamment JetBlue.Uber souhaite livrer des masques et des spray désinfectants à ses chauffeurs aussi rapidement que possible. Mais une fois l'obligation en place, les conducteurs seront autorisés à compenser une éventuelle pénurie de masques par d'autres accessoires susceptibles de couvrir le visage. Ainsi, le port d'un bandana par exemple pourra être validé par le dispositif. Une alternative dont l'efficacité n'est pas démontrée tandis que dans une voiture, où la proximité peut favoriser la contamination, les masques doivent être changés régulièrement. Robyn Gershon, professeur d'épidémiologie à l'Université de New York recommande aux chauffeurs de changer de masque ou de « couvre-visage » toutes les huit heures.La chercheuse a ajouté «» des séparations en plastique . Également envisagée par Uber et d'autres entreprises aux activités similaires, elle permet de séparer le chauffeur de son passager. Mais l'entreprise n'écarte pas pour autant la stratégie des masques. Andrew Hasbun a déclaré : «».