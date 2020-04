Uber : masques, kits d'hygiène, parois de séparation, la société prépare son déconfinement

© Uber

Uber veut protéger ses chauffeurs

Le nettoyage des véhicules et appareils, une priorité

Le 11 mai 2020 est censé être le jour du déconfinement au moins partiel de la France, ce qui laisse à des sociétés comme Uber encore une grosse quinzaine de jours pour assurer une transition placée sous le signe de l'hygiène et de la sécurité. L'entreprise technologique, qui aura mis en place des solutions comme Uber Medic pour soutenir les personnels de santé , entend notamment distribuer plusieurs centaines de masques à ses chauffeurs Uber, à ses livreurs Uber Eats et à ses opérateurs JUMP, qui reprendront également du service.D'ici la levée du confinement, Uber annonce sa volonté de distribuer 595 000 masques à l'ensemble de ses collaborateurs. 350 000 masques chirurgicaux seront ainsi donnés aux chauffeurs VTC de la société. Les livreurs de l'application de livraison de repas en recevront 225 000, tandis que les opérateurs Jump se verront remettre 20 000 exemplaires. Dans le monde, la société a commandé pas moins de 10 millions de masques. Et d'autres seront progressivement distribués.Concernant les chauffeurs plus particulièrement, ces derniers pourront installer des parois de séparation en PVC ou polycarbonate dans leurs véhicules. Uber note d'ailleurs s'engager à rembourser l'achat et l'installation des parois à hauteur de 50 euros, si elles répondent aux recommandations du gouvernement. Norauto et Usipanel sont partenaires de la société pour fournir et poser le matériel en proposant des réductions aux conducteurs.Outre les masques et l'aide à l'installation des parois, Uber a décidé de mettre à disposition des chauffeurs de son service VTC 15 000 boîtes de 80/150 lingettes désinfectantes, qui seront disponibles dans 42 stations essence Total françaises. Ils auront aussi accès à un kit complet de nettoyage intérieur du véhicule à un, nous indique la firme., a réagi Steve Salom, le directeur France, Suisse et Autriche de l'entreprise. Uber a également décidé de leur octroyer unequi leur permettra de s'équiper en gants et/ou désinfectant et solution hydroalcoolique.Les opérateurs du service de vélos et trottinettes JUMP, eux, auront aussi accès des bouteilles de gel hydroalcoolique et des boîtes de lingettes désinfectantes, mises à leur disposition dans les entrepôts, où le port des gants sera rendu obligatoire avec 32 000 gants distribués. La compagnie précise que les vélos et trottinettes seront tous désinfectés avant la reprise du service. Un protocole quotidien de nettoyage devrait être mis en place dans la foulée., note le patron France et Benelux de JUMP. Reste à savoir dans quelle mesure les services et Uber et JUMP (à Paris uniquement pour les vélos et trottinettes) seront sollicités au sortir du confinement.