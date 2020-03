Uber lance l'option "Medics", un service à tarif réduit destiné aux personnels de santé

Lire aussi :

Une option accessible sur simple demande pour les personnels de santé

Des avantages aussi proposés chez Uber Eats

Source : Uber

Uber et Uber Eats ont lancé des initiatives pour faciliter le quotidien des personnels de santé partout en France, eux qui sont les premiers exposés dans la lutte contre le coronavirus. La firme américaine a fait plusieurs annonces, vendredi 27 mars, avec parmi elles le lancement d'Uber Medics, un service à tarif réduit proposé aux personnels de santé, mais aussi des milliers de trajets gratuits et la livraison, via Uber Eats, de repas gratuits outre des réductions pour les personnels de l'AP-HP.L'option Uber Medics est accessible à tous les personnels des établissements hospitaliers qui en font la demande, et ce sans distinction. Les employés de centres de soins, les libéraux, les personnels soignants, les administratifs, etc., peuvent ainsi bénéficier de ce service dédié et profiter d'une réduction de 25 % comparé à des courses standard en UberX.», prévient la plateforme. Ces derniers pourront avoir accès à l'option et verront qu'il s'agit de transport de personnel médical. Libre à eux ensuite d'intégrer l'option à leur service, celle-ci n'étant pas imposée.Pour les personnels de santé, Uber Medics est accessible sur simple demande. Les membres de l'AP-HP peuvent s'inscrire via ce lien , ceux des autres personnels de santé en France peuvent procéder à leur inscription via cet autre lien . La compagnie de VTC n'exclut pas d'étendre le dispositif à d'autres établissements comme les EHPAD ou les instituts de recherche qui eux aussi sont à la fois mobilisés et exposés dans la lutte contre le Covid-19.En plus de l'initiative Uber Medics, l'entreprise a annoncé vouloir offrir des milliers de trajets gratuits à plusieurs établissements de santé qui font état de difficultés certaines dans l'effort de lutte contre le coronavirus, où qui contribuent à aplatir la courbe épidémique.Enfin, la plateforme californienne a décidé d'offrir tous les frais de livraison habituellement inclus dans les commandes Uber Eats. Des réductions de 10 euros sont aussi mises à disposition de tous les personnels de l' AP-HP , et ce, sans montant minimum de commande. Des repas gratuits seront encore livrés dans certains hôpitaux parisiens comme Saint-Joseph, la Pitié Salpêtrière et l'Institut mutualiste Montsouris.», a commenté Steve Salom, Directeur général Uber en France, Suisse et Autriche en marge de ces différentes annonces.