Coronavirus : les Hôpitaux de Paris frappés par une cyberattaque dimanche

© Pixabay

Une attaque par déni de service

Lire aussi :

Coronavirus : un député ironise sur la prétendue responsabilité de la 5G dans la propagation du virus



Des accès temporairement bloqués, et un retour rapide à la normale

L'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, qui pèse plusieurs milliards d'euros et emploie plus de 100 000 personnes au travers de 39 hôpitaux publics situés en région Île-de-France, a subi de plein fouet une cyberattaque dimanche 23 mars, en fin de matinée, comme le confirment nos confrères de L'Express et de l'AFP. Un épisode forcément douloureux alors que les établissements ont déjà fort à faire pour gérer la crise sanitaire provoquée par le coronavirus.Cette cyberattaque a pris la forme d'une attaque par déni de service (DDoS) à destination de deux des adresses internet de l'AP-HP. Si vous n'êtes pas très familier du jargon de la sécurité informatique, une attaque DDoS consiste en l'envoi d'un très grand nombre de requêtes simultanées, avec comme but d'entraîner la saturation, la surcharge des serveurs, provoquant ainsi une panne, ou a minima une forte perturbation du service atteint.L'attaque de ce dimanche aurait pu avoir des conséquences assez désastreuses, quand on a conscience du contexte. Fort heureusement l'attaque n'a duré qu'une heure. Un responsable de l'Agence de sécurité des systèmes d'information (ANSSI) confirme que l'incident «».La situation est vite revenue à la normale et les infrastructures n'ont pas été atteintes. Le prestataire a eu le bon réflexe de diminuer les accès internet pour disposer d'une plus grande marge de manœuvre et ainsi mieux gérer la situation. Cela ne fut, sur le coup, pas sans conséquence puisque les accès externes à Skype, à la messagerie et aux applications de l'AP-HP furent temporairement bloqués.Tous les accès hors d'Europe aux services numériques de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris ont été bloqués, ce qui a stoppé l'attaque, qui ne provenait évidemment pas du Vieux continent. Les techniciens informatiques ont pu progressivement rétablir les accès internet.Une enquête a déjà été ouverte par le Parquet de Paris pour «» et «».