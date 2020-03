Coronavirus : un député ironise sur la prétendue responsabilité de la 5G dans la propagation du virus

La 5G, source du coronavirus, vraiment ? (© Alexandre Boero pour Clubic)

« Fallait bien que ça arrive », ironise Éric Bothorel

La 5G, des inquiétudes, oui, mais aucun rapport avec le coronavirus

Voilà, dans la série « fallait bien que ça arrive » les mails reçus sur la boite AN pour expliquer que le virus #COVID19 n'est pas un virus mais que tout ça est à cause de la #5G ...

Next... 😢 pic.twitter.com/UlAhqfZ2jV — eric bothorel ⌨️ (@ebothorel) March 21, 2020

À chaque phénomène d'ampleur ses théories farfelues, et le coronavirus ne fait pas exception à cette règle . Le député de la majorité Éric Bothorel s'est d'ailleurs amusé sur les réseaux sociaux de l'une d'entre elles, qui soutient que le Covid-19 serait parti de Wuhan, en Chine, du fait de la présence d'innombrables antennes partout dans la ville.Le député LREM Éric Bothorel a relayé, ce week-end sur Twitter, le mail reçu dans sa messagerie électronique de l'Assemblée nationale par un généreux « lanceur d'alerte », pour qui la 5G serait responsable de l'apparition du coronavirus. «», explique la mystérieuse source. «», dit le mail.Particulièrement concerné par les questions liées au numérique en raison de ses activités dans le privé (administrateur d'un espace de coworking, initiateur de plusieurs hackathons, etc.) et de ses missions à l'Assemblée nationale (co-rapporteur de la mission d'information sur la couverture numérique du territoire et co-président des groupes d'études « cybersécurité et souveraineté numérique » et « économie numérique de la donnée, de la connaissance et de l'intelligence artificielle »), Éric Coquerel a évidemment accueilli ce mail avec ironie.», a réagi le député des Côtes-d'Armor sur le réseau social au petit oiseau bleu.Après avoir écrit vouloir consulter son «» et dit attendre «», le député a suscité de nombreuses réactions sur Twitter, pour la majorité dans le prolongement ironique de ses propos.Ce n'est tout de même pas la première fois que le dossier de la 5G arrive sur la table en cette période de crise sanitaire. Mais si le patient zéro, le premier à avoir contracté la maladie, n'a pas été identifié, les scientifiques sont dans l'ensemble d'accord pour dire que l'épidémie proviendrait d'une source animale. Toute théorie autour de la technologie mobile est donc purement fallacieuse.Pour autant, la 5G reste une source de polémiques. Si la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP), organisme approuvé par l'OMS, affirme que la 5G est sans danger pour l'humain , certains scientifiques ne sont pas aussi catégoriques et redoutent que l'exposition prolongée et renforcée aux ondes (les équipements se multiplient au fil des années, et la technologie demeure très récente) ne provoquent des troubles et maladies, comme des cancers ou des tumeurs, chez les plus jeunes notamment.