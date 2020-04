Carrefour et Uber Eats s'associent pour proposer de la livraison à domicile "en 30 minutes"

Lire aussi :

Alors que l'Hexagone est frappé de plein fouet par la crise sanitaire mondiale causée par la pandémie du coronavirus (Covid-19), l'heure semble être à la solidarité et aux nouvelles alternatives pour traverser cette période ô combien délicate pour des millions de Français. C'est pourquoi Carrefour et Uber Eats se sont rapprochés pour tenter d'apporter leur pierre à l'édifice de l'effort collectif.Comment ? En proposant un service de livraison à domicile de produits alimentaires, d'hygiène ou d'entretien, lancé à partir du 6 avril prochain. L'idée étant de se «», tient à rassurer le communiqué de presse publié pour l'occasion.», insiste Stéphane Ficaja, Directeur général d'Uber Eats Europe. Pour en profiter, les utilisateurs auront le choix entre deux modes de commande : directement via l'application Uber Eats, ou par téléphone (08 05 08 02 10).Dans ce dernier cas, le standard des magasins Carrefour préparateurs restera ouvert entre 11 h et 23 h. À son lancement, le dispositif sera proposé par une quinzaine d'établissements situés en région parisienne, avant de prétendre à un déploiement plus global sur l'ensemble du territoire français. Les frais de livraisons de commandes seront quant à eux pris en charge par Uber Eats lui-même.