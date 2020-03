Airbnb et le gouvernement veulent proposer des appartements gratuits aux soignants

Lire aussi :

Appel à la solidarité des hôtes

Un dispositif déjà lancé en Italie

La résistance face au coronavirus continue de s'organiser. Dans ce contexte de crise sanitaire, le ministre chargé de la Ville et du Logement, Julien Denormandie, a demandé à Airbnb d'apporter sa contribution «».Dans un communiqué de presse , l'entreprise annonce la mise en place d'un nouveau dispositif d'aide, destiné aux personnels médicaux et aux travailleurs sociaux. Le but : permettre à ces derniers de bénéficier d'un logement gratuit, à proximité de leur lieu de travail. La plateforme appelle donc ses utilisateurs à la solidarité, en proposant d'héberger à titre gracieux «».Les hôtes volontaires, qui disposent d'un logement à proximité d'un hôpital, d'une maison de retraire ou d'un centre d'hébergement d'urgence, peuvent ainsi proposer leurs services en ligne. Quant aux destinataires de cette offre, ils peuvent remplir un formulaire, qui leur permet ensuite d'accéder aux logements près de leur lieu de travail.L'entreprise précise également qu'elle n'encaissera évidemment rien sur ces locations. Et elle s'engage à rembourser les frais de ménage engendrés, à hauteur de 50 euros.Cette initiative s'inscrit dans un programme plus global d'Airbnb, appelé « Open Homes », qui a pour vocation de loger temporairement et gratuitement les personnes en difficulté. D'après la société, depuis son lancement, le dispositif aurait profité à plus de 50 000 individus à travers le monde.C'est à travers ce projet que la plateforme avait notamment pu proposer un hébergement gratuit aux victimes de l'ouragan Florence , aux États-Unis, en 2018. Et plus récemment, c'est l'Italie qui a bénéficié de ce programme, pour soutenir le personnel médical dans son combat contre l'épidémie de Covid-19.