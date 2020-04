COVID-19 : Airbnb crée un protocole de nettoyage et impose 24 heures entre deux locations

© Filios Sazeides / Unsplash

Une certification mise en avant sur la plateforme

Lire aussi :

Airbnb met le cap vers les séjours longue durée

L'industrie du voyage va changer

Source : Airbnb

Le confinement de plusieurs milliards de personnes à travers le monde a imposé un arrêt brutal à l'industrie du tourisme, et Airbnb n'a pas été épargné. Pour compenser les pertes financières de ses hôtes, l'entreprise leur a versé 250 millions de dollars et a même réalisé une levée de fonds de un milliard de dollars pour préparer l'après-confinement. Par ailleurs, les voyageurs ayant effectué une réservation durant cette période peuvent désormais bénéficier d' un avoir pour reporter leur séjour et ne sont donc pas contraints de l'annuler.Afin de rassurer ses clients et de les encourager à voyager, Airbnb lancera, dès le mois de mai, un protocole de nettoyage et de désinfection établi en accord avec les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et des experts comme le médecin américain Vivek Murthy.Airbnb explique que ce protocole contient «».Les hôtes adhérant à ce protocole obtiendront une certification et devront toutefois respecter un délai de 24 heures entre chaque séjour afin de garantir qu'aucune particule néfaste ne soit encore présente dans l'air. Cette période s'allonge à 72 heures pour ceux qui n'auront pas recours au protocole.Les hôtes ont tout intérêt à participer à ce programme : sur la plateforme, les utilisateurs d'Airbnb pourront restreindre leurs recherches aux logements ayant obtenu la certification. La firme déclare par ailleurs rester en contact avec les autorités locales afin de mettre à jour son protocole selon l'évolution des recommandations des experts.Selon Airbnb, cette solution va de pair avec le nouveau visage du voyage : «».