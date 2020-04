Airbnb met le cap vers les séjours longue durée

Déjà plus d'un million d'offres de séjours longue durée

Lire aussi :

Airbnb et le gouvernement veulent proposer des appartements gratuits aux soignants



Une demande de plus en plus importante

Source : TechCrunch

Cette semaine, Airbnb annonçait avoir levé 1 milliard de dollars . Confiante quant à une reprise d'activité après la crise liée au coronavirus, l'entreprise entendait réorienter une partie de son offre vers les séjours longue durée, qui seraient susceptibles d'intéresser les étudiants ou les salariés en déplacement.Elle n'a donc pas perdu de temps et a déjà révélé de premiers changements, relatifs à cette nouvelle stratégie. Dans les prochains jours, la page d'accueil du site sera ainsi remodelée, afin de mettre davantage en avant ces réservations au long cours. Et d'après la plateforme, les annonces de ce type ne manqueront pas, puisqu'elle affirme en recenser plus d'un million.Mais la société n'a pas l'intention de s'en contenter. Elle prévoit donc de sensibiliser ses hôtes aux avantages des séjours de longue durée, via un système de notifications, ainsi qu'un guide leur détaillant la procédure pour mettre à jour leurs annonces, afin d'ajouter cette possibilité à leur offre.Si Airbnb mise sur les réservations longues, c'est parce qu'elle a déjà observé une augmentation de ces demandes. Ainsi, en 2019, elles auraient concerné une nuit sur sept réservées sur la plateforme. Et cette année, la tendance semblait connaître une accélération, y compris avant les mesures de confinement. Lors des deux dernières semaines de mars, par exemple, l'entreprise aurait vu le nombre de voyageurs optant pour des séjours étendus presque doubler.Néanmoins, cette évolution pourrait ne pas être du goût des municipalités, certaines étant déjà hostiles à la plateforme. C'est notamment le cas de la mairie de Paris, qui envisagerait d'interdire les locations via le site dans la ville.