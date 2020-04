Covid-19 : Airbnb fait son mea culpa et prend des mesures en faveur de ses hôtes

© AlesiaKan / Shutterstock.com

Avec des avions cloués au sol, des frontières fermées et une panique qui s'est emparée d'une partie de la population mondiale, une société comme Airbnb ne peut que se contenter de constater les dégâts et de subir, comme tant d'autres, une crise dont on ignore encore l'issue dans le temps. Il y a quelques jours, la plateforme annonçait permettre l'annulation sans pénalités des réservations effectuées avant le 15 mars 2020 pour une date d'arrivée comprise entre le 14 mars et le 31 mars 2020. Ce qui a placé ses hôtes dans l'embarras.L'annulation d'une réservation conduit également à son remboursement (frais Airbnb compris), ce qui nous le disions, met forcément les hôtes dans une situation inconfortable. Brian Chesky, le patron d'Airbnb, avait le couteau sous la gorge, comme il l'explique dans une lettre écrite le 1er avril 2020 à ses hébergeurs : «».Mais fait rare dans le monde des géants du numérique, la plateforme fait son mea culpa. «». Cela ressemblerait presque à une déclaration d'amour.En tout cas, conscient de l'importance des « hôtes » dans le business d'Airbnb, Brian Chesky ne manquait pas d'encre pour présenter à ces derniers diverses mesures destinées à leur venir en aide. Entrons un peu plus dans les détails.La première mesure d'importance annoncée par Chesky tient au versement de 250 millions de dollars aux hôtes, pour les aider à couvrir le coût des annulations liées au coronavirus. Si un voyageur décidé d'annuler une réservation qu'il devait honorer entre le 14 mars et le 31 mai et que ladite annulation est provoquée par le Covid-19, l'hôte recevra 25 % de la somme qu'il devait normalement percevoir dans le cadre des conditions d'annulation. L'avantage de la mesure est qu'elle est rétroactive à la publication de la lettre du co-fondateur d'Airbnb. Un moindre mal. «», précise-t-il.Deuxième mesure : la création d'un fonds d'aide pour les « Superhosts » de 10 millions de dollars. Celui-ci est dédié aux Superhosts qui louent leur logement et ont besoin d'un soutien pour payer leur loyer ou leur prêt immobilier, mais aussi aux hôtes d'expériences de longue date qui pâtissent des mêmes charges. Si Brian Chesky, Joe Gebbia et Nathan Blecharczyk, les cofondateurs d'Airbnb, ont consenti à fournir 9 millions de dollars de leur fortune personnelle, «», précise Chesky. Les aides accordées pourront atteindre jusqu'à 5 000 euros. Elles seront non-remboursables.Enfin, Airbnb va donner la possibilité aux voyageurs d'envoyer un message ainsi qu'une contribution pécuniaire à l'un des hôtes chez lesquels il a précédemment séjourné. Une fonctionnalité qui devrait être lancée en avril.», conclut Brian Chesky, définitivement décidé à chouchouter ses hôtes.