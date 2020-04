AirBnb propose une alternative aux remboursements en cas de voyages annulés

© Pixabay

BREAKING: Airbnb quietly changes its cancellation policy! No more refunds: pic.twitter.com/yY2qrRLvzx — VanREanalyst (@vanreanalyst) April 14, 2020

Une pandémie qui tombe au plus mauvais moment pour AirBnb

Source : WCCFTech

Le coronavirus aura impacté toutes les strates de la société ainsi que la plupart des secteurs d'activités au cours des trois derniers mois. Le secteur du tourisme reste cependant l'un des plus touchés. Parmi les principaux acteurs de ce marché, AirBnb cherche à limiter la casse. On apprend aujourd'hui que la plateforme aurait mis entre parenthèses son offre de remboursement. À la place, la somme qui aurait dû être remboursée en cas d'annulation dans le cadre du plan d'action contre le Covid-19 serait simplement créditée sous la forme d'un avoir pour de futures locations sur le service.D'après WCCFTech, qui se fait l'écho d'un message publié sur Twitter par @vanreanalyst, AirBnb aurait mis en place des « options d'annulation additionnelles » s'ajoutant aux modalités d'annulation de la Politique relative aux cas de force majeure et coronavirus , mais aussi à celles que l'on trouve sur la page relative aux situations d'urgence ou imprévisibles Ces modalités prévoyaient notamment que les réservations faites le 14 mars ou avant, pour une date de séjour comprise entre le 14 mars et le 31 mai 2020, puissent être intégralement remboursées. La capture d'écran publiée ce 14 avril par VanREanalyst laisse toutefois entendre qu'AirBnb a changé son fusil d'épaule.On y lit notamment que la plateforme a élargi ses possibilités d'annulation. «», est-il expliqué. «» indique AirBnb.Comme le précise WCCFTech, nous ignorons toutefois dans quel contexte précis ont été publiées ces nouvelles directives. Difficile par ailleurs de savoir si elles sont effectivement additionnelles (elles seraient alors proposées en guise d'option supplémentaire aux clients) ou si elles remplacent purement et simplement les remboursements pour les invités en ayant fait la demande il y a peu. L'idée serait alors de réduire l'impact du coronavirus sur les revenus de la plateforme.Rappelons que, récemment, AirBnb a levé 1 milliard de dollars pour réussir à préparer la reprise de ses activités. Selon le groupe, le retour à la normale n'est pas prévu avant janvier 2021. Une fort mauvaise nouvelle pour AirBnb qui prévoyait notamment une entrée en Bourse en 2020 . Elle devra vraisemblablement être reportée.