Coronavirus : le paiement NFC sans contact a fait un bond de 40% selon Mastercard

Un bond de 40 % pour le paiement sans-contact ?

Source : Android Police

Bien que la majorité des commerces soient actuellement fermés, les rares boutiques ouvertes demandent généralement à leurs clients de faire l'appoint pour le paiement en espèces, ou (bien) mieux, de privilégier le paiement sans-contact (ou « NFC »). Il est donc assez logique de voir ce dernier progresser fortement depuis quelques semaines, de l'ordre de 40 % environ, selon Mastercard.Evidemment, pour les utilisateurs, outre le fait de ne pas avoir à composer un code sur un terminal ou à manipuler des pièces et billets, le paiement sans-contact est également très rapide, et permet donc aux clients de rapidement sortir des boutiques, sans perdre de temps en caisse.Mastercard confirme : «». À noter que l'augmentation de 40 % concerne aussi bien les paiements via cartes bancaires, que les paiements NFC depuis Google/Samsung et Apple Pay