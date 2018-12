Votre thermos vous permet désormais de payer votre café

Costa

Un thermos utilisable partout où le paiement sans contact est proposé

Le Royaume-Uni ne recycle qu'1% de ses gobelets

Vous êtes pressé et souhaitez commander votre petit café du matin rapidement, sans avoir à fouiller au fond de votre poche pour trouver quelques euros ou sans avoir à dénicher la carte bleue de votre portefeuille bien rangé dans la poche intérieure de votre plus beau manteau d'hiver ?a trouvé la solution. La chaîne britannique, fondée à Londres en 1971 par deux frères italiens, Sergio et Bruno Costa (désolé pour les fans de croisière), a dévoilé son thermos nommé(la tasse intelligente), qui permet d', comme le dévoile Grâce à un partenariat avec la banque Barclays, vous pouvez utiliserqui vous propose de remplir votre thermos et de le recharger à hauteur 15 livres (17 euros). Costa, racheté par Coca-Cola pour près de 4 milliards de livres cet été, permet, grâce à son thermos, de payer son café, son chocolat chaud ou son lait grâce à la technologie du, assez largement démocratisée aujourd'hui. Et l'utilisation du thermos offre un rabais de 25 pounds.Mais la Clever Cup possède d'autres propriétés, puisqu'il est tout à fait possible d'utiliser sa puce dans d'autres commerces où le paiement sans contact est accepté, du moment que vous gardez votre thermos près de vous.Le Royaume-Uni est un très grand consommateur de gobelets. Et seul 1% des milliards de tasses consommées chaque année est recyclé, ce qui est bien trop peu. La Clever Cup pourrait ainsi contribuer à améliorer ce chiffre. Le thermos est vendu dans les boutiques Costa pour un montant de, soit près de 17 euros.