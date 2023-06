Vraiment sans contact et plus puissant : comment le NFC va s'améliorer... et changer nos usages

Et la liste des innovations ne s'arrête pas là, puisque le NFC Forum veut aussi augmenter la puissance de chargement sans fil, qui passera de 1 à 3W. Pour quoi faire ? Eh bien, selon ce régulateur, « ce changement apportera l'alimentation et la recharge sans fil à des facteurs de forme nouveaux et plus petits, rompant la conception industrielle habituelle tout en définissant de nouveaux marchés ». De quoi imaginer l'arrivée de cette technologie directement sur les écouteurs sans fil !

Une autre fonctionnalité qui pourrait voir le jour avec ces changements serait la possibilité de transformer n'importe quel smartphone en terminal de paiement. Car, même c'est bien la carte bancaire qui est pour le moment le moyen de paiement préféré des consommateurs, cette nouveauté permettrait toutefois d'effectuer des transactions depuis n'importe quel endroit.

Autant dire que l'avenir, qui sera présenté ce mardi 27 juin par le NFC Forum lors d'un webinaire public, s'annonce particulièrement intéressant.