LDLC lance son clavier e-ink totalement personnalisable sur Kickstarter

Bien sûr, Nemeio ne se limite pas à cela et, en réalité, on peut ajuster les choses application par application. Il est possible d'avoir ses raccourcis Photoshop à la place des touches « chiffres » par exemple au lancement du logiciel d'Adobe. Les possibilités semblent infinies.

Comme on peut le voir sur le site officiel de Nemeio, un logiciel complet a été élaboré afin de simplifier la personnalisation des commandes. Pour ne rien gâcher, Nemeio semble ne pas oublier de fonctionnalités « matérielles » et s'il peut fonctionner en USB, il est également sans-fil via le Bluetooth.

Particulièrement compact, le clavier ne propose « que » 81 touches mais l'encombrement est réduit : 310 x 155 millimètres pour un poids de 795 grammes tout de même. Il dispose malgré tout d'un port USB pass-through pour y connecter souris ou clé de stockage.

Présenté pour la première fois à l'occasion du CES 2019, Nemeio est donc pour encore 37 jours en cours de financement Kickstarter. Ensuite, la production devrait être lancée en juin 2021 pour une sortie courant septembre. Le tarif Kickstarter est au moins de 202 euros (early bird) alors que le prix retail devrait dépasser les 400 euros.