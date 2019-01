CES 2019 - Nemeio : un clavier bluetooth à touches e-ink totalement personnalisables

Un claver à encre électronique chez Nemeio

CES 2019 : les dernières informations Le CES, ou Consumer Electronics Show, est un salon consacré au monde de la haute technologie et aux différentes innovations technologiques (smartphones, voitures, TV, Drones, etc.). Ce salon se déroule en tout début d'année à Las Vegas, où constructeurs, journalistes et férus de nouvelles technologies se côtoient une semaine durant. Découvrez l'actualité du CES 2019

A Las Vegas, le français Nemeio présente actuellement le clavier éponyme, un clavier custom qui permet à l'utilisateur de configurer entièrement la disposition de toutes les touches, grâce à la magie de l'encre électronique.Selon ses concepteurs,s'adaptera notamment aux personnes ayant une grande mobilité. Le clavier se veut à la fois, avec une technologie àà la fois robuste et peu gourmande en énergie. Le clavier Nemeio fonctionne de concert avec un logiciel dédié, qui permet donc de modifier sa configuration, avec bien sûr la possibilité de sauvegarder ses, pour pouvoir en changer en un clic." indique ainsi Nemeio. Rappelons que la technologie e-ink est employée notamment dans les liseuses électroniques, et permet de profiter d'un rendu proche du papier.Nemeio précise que son clavier est, et fonctionne sur. Le clavier utilise un écran, idéal contre la fatigue oculaire de jour comme de nuit. L'utilisateur peut évidemment contrôler l'intensité lumineuse,mais aussi grossier les lettres des touches...De plus le clavier dispose d'un port USB type C afin de le recharger simplement et rapidement, ainsi qu'un port USB classique afin de brancher des périphériques externes, comme une souris par exemple. Changer de profil de clavier est en plus de cela très simple grâce aux deux boutons de navigation placés sur la tranche du clavier.A noter pour conclure que le clavier est certifié "".