Skyrim : une campagne participative se lance pour un jeu de plateau

Modiphius Entertainment n'est pas étranger à l'univers Elder Scrolls, ni aux jeux de plateau en général. La société avait en effet déjà créé un jeu de miniatures appelé The Elder Scrolls: Call to Arms. Il sera d'ailleurs possible d'utiliser ces miniatures sur le jeu de plateau dédié à Skyrim.

Parmi ses autres faits d'armes, on peut retrouver des jeux tirés des licences Fallout, Vampire: The Masquerade, Dishonored et même Kung Fu Panda. Des jeux de plateau aussi variés dans leur inspiration que dans leur genre, celui sur Dishonored étant par exemple une sorte de jeu de rôle. Modiphius Entertainment s'est également occupé de la version anglaise de Mutant, dont le jeu vidéo Mutant Year Zero: Road to Eden s'inspire.

La déclinaison en jeu de plateau du mythique The Elder Scrolls V: Skyrim semble donc entre de très bonnes mains. Reste à savoir quand celui-ci sera disponible dans toutes les bonnes enseignes. Il est possible de suivre l'évolution du projet via sa page dédiée sur Gamefound, citée en source ci-dessous.