Assassin's Creed Valhalla : il sera bientôt possible de jouer à l'Orlog pour de vrai

Assassin's Creed Valhalla, testé et approuvé dans nos colonnes, n'est pas avare en activités annexes. L'une d'entre elles, le jeu de dés Orlog, a visiblement rencontré beaucoup de succès.

Orlog propose à deux joueurs de s'affronter aux dés et de réduire à 0 les 15 points de vie de l'adversaire en choisissant judicieusement parmi six dés (sur lesquels figurent une hache, un casque, une flèche, un bouclier et une main permettant de voler les ressources de l'adversaire) qu'il faut alors conserver lors des trois lancers de chaque manche.

Le mini-jeu ajoute également une touche très nordique au travers des faveurs de différentes divinités scandinaves à employer aux moments clés pour retourner la partie à son avantage. Pour utiliser ces faveurs, certaines faces de chaque dé permettent de remporter un jeton de faveur, qu'il faudra accumuler afin d'activer l'une des trois faveurs divines à disposition. Chaque divinité dispose de trois niveaux de faveurs divines, aux effets toujours plus puissants et aux coûts en jetons de faveurs forcément plus élevés.

Un jeu somme toute assez simple dans ses règles, mais fort satisfaisant et stratégique dans ses mécaniques, qui n'attendait plus qu'une version physique pour affronter de véritables joueurs, plutôt qu'une intelligence artificielle pas toujours très lucide.

C'est désormais chose faite avec un partenariat signé entre Ubisoft et PureArts, une société spécialisée dans la création d'objets de collection pop culture. Pour l'heure, Ubisoft n'a pas donné de date précise ou de prix pour cette version physique du jeu de dés Orlog, attendue courant 2021.