Pokémon Sleep : tout savoir sur l'application qui veut rendre votre sommeil ludique

Pokémon Sleep semble avant tout se destiner aux personnes qui apprécient particulièrement la licence, car elle n'apporte pas grand chose d'inédit. On commence par récupérer un starter, puis par paramétrer l'heure du coucher. À ce moment là, l'application nous informe que la session doit durer au moins 90 minutes pour être validée et qu'on peut enregistrer deux sessions par jour.

L'application indique également qu'il faut laisser son appareil branché, écran contre le matelas. Il ne faut pas non plus verrouiller l'écran, Pokémon Sleep s'occupant de l'assombrir considérablement. Enfin, les développeurs précisent qu'il est préférable de ne pas glisser l'appareil sous l'oreiller afin d'éviter toute forme de surchauffe. Pour le reste, on retrouve des statistiques classiques et lisibles, mais qui ne révolutionnent en rien les habitudes. Les premiers retours sont donc plutôt positifs, sans être dithyrambiques.

Pour les personnes qui souhaiteraient ne pas avoir à utiliser leur appareil, il faudra obligatoirement se tourner vers le Pokémon Go Plus+, un accessoire qui arrivera le 21 juillet pour environ 60 euros, à différencier du bracelet Pokémon Go Plus. Il peut mesurer le sommeil à la place de l'application, ou être associé à Pokémon Go pour lancer automatiquement des Pokéballs et faire tourner les PokéStop. Précisons enfin que le Pokémon Go Plus+ permet de débloquer un Pikachu spécial dans Polémon Sleep.