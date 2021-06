Fitbit prévoit de surveiller vos ronflements grâce à ses montres

Cette nouvelle fonctionnalité s’inscrit dans une démarche plus poussée de Fitbit. Jusqu’alors, la firme analysait le sommeil de manière assez simplifiée, en mesurant combien de temps l’utilisateur reste dans chaque cycle du sommeil grâce à ses mouvements et à son rythme cardiaque. Désormais, elle veut aller plus loin en étudiant les causes d’un potentiel manque de sommeil.