Pour la sécurité des malentendants, Android pourra prévenir des bruits anormaux aux alentours

Google établit une chronologie des sons repérés par les microphones afin d'obtenir davantage d'informations sur la durée de ces derniers. Cette timeline permet de relativiser l'importance du bruit détecté. Un nourrisson peut par exemple avoir pris l'habitude de pleurer 5 minutes avant de s'endormir. Le voisin peut être en train de sonner à la porte à cause des aboiements continus du chien causés par le bip d'un lave-vaisselle qui dure depuis 30 minutes...

Pour activer Sound Notifications (notifications de sons en français) dans Android sur les smartphones de la gamme Pixel, rendez-vous dans Paramètres > Accessibilité. Google précise que si l'option est absente il est possible de télécharger l'application Sound Notifications au sein du Play store. Elle est disponible via Live Transcribe qui constitue le cœur de ces travaux avec en plus des sous-titres en temps réel sur les bruits environnants.