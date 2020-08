LG va commercialiser un masque ventilé, avec batterie (mais dont on ne connait pas le poids)

Le problème, vis-à-vis de la pandémie actuelle, est bien le système de

ventilation mis en place par LG. S'il facilite certainement la respiration, il ne bloque pas les particules. De fait, selon le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, la principale agence américaine de santé publique, ce type de valve ne filtre pas les « gouttelettes infectées expulsées » par les porteurs et « ne DOIT pas être porté pour prévenir la transmission de la COVID-19 aux autres ». On ne peut être plus clair.