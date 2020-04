Coronavirus : comment l'Iran et l'Espagne gèrent la crise d'un point de vue technologique

© Pixabay

1. L'Iran, dans le piège du régime

Le 3 avril, le monde a franchi le cap du million de personnes officiellement testées positives au coronavirus, le nombre total de cas réels étant évidemment bien plus important et, surtout, difficile à déterminer. Parmi les pays les plus touchés et meurtris par le Covid-19, on retrouve l'Iran et, plus proche de la France géographiquement, l'Espagne. Pour savoir comment est vécue la pandémie dans ces pays, savoir si ces derniers sont suffisamment équipés et connaître l'impact du numérique et des réseaux sociaux sur place, au sein de territoires aux régimes bien différents, nous avons interrogé deux spécialistes, Hamid Enayat pour l'Iran (1) et Juan Jose Dorado pour l'Espagne (2).En Iran, le nombre de décès officiel a dépassé les 3 000 au début du mois d'avril, pour plus de 50 000 infectés., nous indiquait en début de semaine Hamid Enayat, spécialiste iranien basé en Europe. Une preuve du gouffre entre l'officiel et l'officieux., explique le journaliste, qui collabore avec Media Express Press Agency

« Une négligence intentionnelle, qui a conduit à un désastre sanitaire majeur »

En Iran, le virus s'est d'abord introduit à Qom, une ville située à 150 km au sud-ouest de la capitale Téhéran, avant de se propager dans toute la Perse. Les vols de la compagnie aérienne Mahan Air consistant en des allers-retours entre l'Iran et différentes villes chinoises comme Pékin, Shangai, Wuhan, Shenzhen et Guanzhou, ont contribué à répandre le virus., précise Hamid Enayat. Sauf que le 21 février avaient lieu les élections législatives en Iran, une, déplore l'analyste, alors que les autorités, notamment le président Hassan Rohani, avaient été mises au courant des dangers de l'épidémie.

« Le régime a refusé l'aide en équipement et en technologie proposée par de nombreux pays démocratiques »

L'Organisation des Moudjahidine du peuple d'Iran OMPI a annoncé le soir du 2 avril que le nbr de décès dus au coronavirus a dépassé le chiffre de 16.100 dans 237 villes d'Iran. Vidéo : tombes pour victimes du #coronavirus ds une village d'Iran à Pakdachte pfr @Limportant_fr pic.twitter.com/A73IW8TvCC — Afchine Alavi (chine_alavi) April 2, 2020

Concernant les équipements, le régime a refusé l'aide en équipement et en technologie proposée par de nombreux pays démocratiques. De même qu'il a refusé le soutien de Médecins sans frontières (MSF). L'association s'était rendue dans le pays avec suffisamment d'équipements pour bâtir un hôpital de campagne à Ispahan. Les dirigeants iraniens ont, nous révèle Hamid Enayat.Pas ou peu d'équipements, refus de toute aide extérieure... l'Iran avance-t-elle sur le pan des recherches, au moins ?, nous dit notre expert. EtIl en est de même pour le système de santé. Dans un pays où plus de 75% de la population vit sous le seuil de pauvreté, où le chômage explose (plus d'un million de chômeurs avec la crise du coronavirus, et des millions d'autres qui devraient les rejoindre),

« Le régime iranien a prétendu que les réseaux sociaux sont responsables de la diffusion de fausses informations »

Rohani &les mollahs ont rempli les cimetières mais prétendent que les hôpitaux sont vides. Ils ont expulsé #MSF et disent qu'ils ont assez de moyens contre #COVID_19. Il faut mettre au service de la population les vastes moyens médicaux et financiers des pasdarans et de Khamenei — Maryam Radjavi (@Maryam_Rajavi_F) March 25, 2020

, détaille Hamid Enayat.La république islamique d'Iran est telle que l'influence des réseaux sociaux en devient très importante.Mais le régime iranien a prétendu que les réseaux sociaux sont responsables de la diffusion de fausses informations, ce qui a entraîné l'arrestation de nombreuses personnes, que l'on pourrait qualifier de lanceurs d'alerte(s), qui informaient la population.

« Seuls les Gardiens de la Révolution et leurs affiliés peuvent bénéficier de services médicaux »

© Pixabay

2. L'Espagne, l'un des symboles d'une Europe mal préparée

Le coronavirus n'est en tout cas pas parti pour réconcilier les Iraniens avec le régime., se demande Hamid Enayat. Sur place, les observateurs redoutent un désastre sanitaire qui échapperait au contrôle du régime et aboutirait à une rébellion urbaine, première possibilité. La seconde consisterait en une répression redoublée pour contrôler momentanément la situation. Mais dans tous les cas, les Iraniens remontés demanderont tôt ou tard des comptes aux dirigeants,L'Espagne, de son côté, est le quatrième pays le plus touché en nombre de cas avec un total de 120 000 personnes testées positives et plus de 11 000 morts, ce qui en fait la deuxième nation la plus meurtrie au monde après l'Italie.Sur place, on hésite entre deux possibilités, pour déterminer comment est véritablement arrivé le virus dans le pays. Juan Jose Dorado, correspondant pour un groupe de presse espagnol à Paris et accessoirement amateur de foot, nous indique qu'il se pourrait que le premier cas soit arrivéLa deuxième souche proviendrait d'un groupe de touristes italiens qui aurait quasiment en même temps débarqué aux Îles Canaries.

« L'Espagne n'a pas pris au sérieux la situation quand les choses ont commencé à empirer »

🔴🇪🇸🦠 Si on continue avec les chiffres dramatiques.. ceux du chômage sont tombés.

Le pire mois de son histoire.

+ 300.000 chômeurs ds le pays

- 800.000 cotisants (pour vs faire une idée, c'est l'équivalent en 2 semaines de la période oct 08 / fev 09, au plus fort de la crise) https://t.co/hBi1yXlhIy — Elise Gazengel (@EliseGaz) April 2, 2020

Watch medical staff applaud this 93-year-old man following his recovery from COVID-19. pic.twitter.com/rsO6Rhj3aO — AJ+ (@ajplus) April 3, 2020

Un peu comme ce qui est reproché à la France, l'Espagne a pris son temps, bloquée au départ par des considérations économiques et politiques., nous explique Juan Jose Dorado.Mais depuis, la peur des chiffres et l'état d'alerte décrété le 14 mars, équivalent à un confinement quasi-total, ont changé la perception des Ibériques. En Espagne,, détaille le journaliste.Concernant les équipements dans les établissements hospitaliers, Juan Jose Dorado reconnaît que, tout en rappelant queChacun a accès à la médecine de l'autre côté de la frontière.Comme d'autres pays d'Europe, la péninsule ibérique a assisté, impuissante, à la privatisation de nombreux hôpitaux, et à un certain manque de personnel et équipement. Mais une fois la crise considérée, tout s'est accéléré. Le 22 mars, le Premier ministre Pedro Sanchez annonçait la livraison de plus d'un million de masques pour les professionnels de santé et les patients, ainsi que 52 000 personnels de santé supplémentaires., tempère le spécialiste de l'Espagne.

« L'explosion des connexions est plus due au streaming vidéo et au gaming qu'au télétravail ! »

Plusieurs hôpitaux de campagne ont été montés, dont l'un au centre des expositions de Madrid. Si la saturation est une réalité, le manque de main d'œuvre a pu être au moins un temps absorbé par le fort contingent d'infirmières et infirmiers,, n'oublie pas le correspondant. Et les militaires participent à l'effort et notamment à la désinfection. Certains ont même été formés, en amont, pour aider lors de catastrophes qui toucheraient la population civile.À l'instar des Iraniens, les Espagnols s'emparent-ils des réseaux avec le confinement sur fond de coronavirus ? Oui, évidemment. D'autant plus que, rappelle Juan Jose.

« L'Espagne n'est pas un pays sous-développé dans le domaine médical »

Au-delà des considérations politiques, les Espagnols sont extrêmement inventifs sur les plateformes sociales. Et ces derniers, qui respectent bien les mesures de confinement (mieux que les Français, selon nos confrères espagnols), passent également beaucoup de temps sur les plateformes de streaming, Disney+ très récemment, et manette en main., s'amuse le journaliste.Et comme en France, les grandes plateformes numériques comme Facebook et Youtube ont consenti à proposer une qualité vidéo moindre à leurs utilisateurs, pour écarter tout risque de saturation des réseaux.