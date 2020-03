YouTube désormais en basse qualité par défaut partout dans le monde

Un risque de saturation du réseau ?

Source : 9To5Google

Il y a quelques jours, Google répondait favorablement à l'appel de l'Union Européenne et décidait de baisser la qualité par défaut des vidéos de YouTube en Europe à 480p . C'est désormais le cas partout dans le monde, fait savoir le groupe américain.Le changement est effectué sur tous les supports : desktop, TV et mobile. Les utilisateurs ont tout de même la possibilité de remonter manuellement la définition des vidéos, mais l'opération a été appliquée à chaque contenu.YouTube répond ainsi aux craintes d'une hausse de la bande-passante que les opérateurs ne pourraient pas absorber. La population confinée à cause du COVID-19 passe du temps en regardant Netflix, YouTube et consorts, or le streaming vidéo représente la plus grande part de la consommation d'internet. Et si les réseaux saturent, le télétravail devenu indispensable pour de nombreuses personnes deviendra plus difficile. C'est d'ailleurs ce pourquoi le gouvernement français a demandé à Disney de reporter le lancement de Disney+ dans l'Hexagone au 7 avril