Journée du sommeil : Withings partage ses données concernant la qualité de notre repos

En partenariat avec le professeur Pierre Escourrou, responsable du Laboratoire du sommeil à l’hôpital Antoine-Béclère, Withings tient tout d'abord à faire le point sur les idées reçues.

Non, il n'est pas possible de rattraper des heures de sommeil le week-end et non, les heures de sommeil avant minuit ne comptent pas double. D'ailleurs, il n'y a pas un certain nombre d'heures de sommeil à respecter de manière stricte, chaque personne étant différente. Et cela ne sert à rien de vous coucher si vous n'êtes pas fatigué.

Le café vous tient-il éveillé ? Cela dépend finalement de la vitesse à laquelle votre organisme élimine la caféine. Cela peut aller de quelques minutes à plus de 12 heures. Pour en apprendre plus encore, l'article de blog sur le sujet est disponible en source.