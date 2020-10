Rogue, le jeu de 1980 et père des « rogue-likes », est désormais disponible sur Steam

Binding of Isaac, Rogue Legacy, Dungeons of Dredmor, Spelunky, Enter the Gungeon, Hades, Dead Cells, Faster than Light et beaucoup d'autres sont autant d'héritiers de Rogue, rassemblés sous deux bannières bien distinctes : les « rogues-likes » et les « rogue-lites ».

Pour rappel, les « rogues-likes » se veulent les jeux les plus proches du matériau original. Ainsi, la mort du personnage signifie la perte pure et simple de son équipement et de ses richesses, et chaque run fait repartir le joueur de zéro. L'un des titres collant le plus à cette appellation est Dungeons of Dredmor.

Les « rogue-lites » restent quant à eux fidèles à l'aspect procédural du jeu original, mais chaque run permettra d'accroître la puissance du personnage, rendant les futures tentatives plus aisées. L'un des représentants les plus emblématiques de ce genre n'est autre que Binding of Isaac.

Que vous y ayez joué ou que vous souhaitiez le découvrir, vous pouvez désormais tester votre valeur sur Rogue : le jeu est disponible sur Steam, à -15% jusqu'au 29 octobre, soit 2,03 € au lieu de 2,39 €. Pour y jouer, vous aurez simplement besoin d'un PC pouvant faire tourner Windows 7 et 5 Mo d'espace libre. Des conditions qui ne devraient pas être trop difficiles à remplir… Contrairement au jeu !