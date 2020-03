Le rogue-lite Curse of the Dead Gods se lance en accès anticipé

Lire aussi :

Les jeux vidéo à ne surtout pas rater en 2020

Curse of the Dead Gods : un rogue-lite frenchy à fort potentiel

Source : All Games Delta

Avec son gameplay nerveux, sa «» et sa direction artistique colorée, le titre titille la curiosité.Développé par les Français de Passtech Games (studio que l'ont trouve notamment derrière le sympathique) et édité par Focus Home Interactive,fait partie de cette poignée de jeux qui font forte impression dès le premier trailer. Disponible dès aujourd'hui en accès anticipé sur Steam, le rogue-lite vise une sortie potentielle en version finale, sur PC, pour fin 2020. Une arrivée sur PS4 et Xbox One est également prévue.Impossible à première vue de ne pas penser à un certaindevant les images de. En traversant des temples hostiles, le joueur devra utiliser des armes, des capacités, et l'environnement lui-même pour survivre à de nombreux pièges, ennemis et boss, et ce afin d'aller le plus loin possible pour accumuler des richesses et du pouvoir. On relèvera que le feu et la lumière semblent être des mécaniques centrales du jeu, dont la direction artistique ne laisse d'ailleurs pas indifférent.Proposé actuellement à 14,99 euros (le prix grimpera au fil des mises à jour de contenu), le jeu propose dans son état actuel environ un tiers du contenu final et toutes ses mécaniques essentielles, ce qui permet déjà de pas mal s'occuper d'après le développeur.