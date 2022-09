Counter-Strike : la France accueillera le premier Major de son histoire en 2023

La Suède, les États-Unis ou la Pologne font partie des rares pays à avoir accueilli des Majors de CS:GO. Pour la France, ce n'est donc pas une petite victoire. Et que ce soit chez Blast ou jusqu'au plus haut sommet de l'État, on veut absolument valoriser l'événement. Emmanuel Macron ne semble pas loin de s'en attribuer le mérite, lui qui en avril dernier évoquait le crédit d'impôt jeu vidéo, et le financement et les formations destinés à attirer les productions. Une vraie opération séduction à destination du monde du gaming, qui a d'ailleurs été pointée du doigt par certains participants au dernier ZEvent.