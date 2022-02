La France, 7e pays le mieux rémunéré de l'industrie du jeu professionnel

Malgré leur domination dans les gains globaux par pays, les États-Unis, la Chine et la Corée du Sud n'ont pas un seul représentant dans le top 15 des joueurs qui ont perçu le plus de gains en tournoi. Seule la Chine parvient à placer deux de ses gamers dans le top 20. Ame (Wang Chunya de son vrai nom) et y`(Zhang Yiping) sont respectivement classés 18e et 20e grâce aux sommes gagnées sur Dota 2, qui s'élèvent respectivement à 2,9 millions et 2,8 millions d'euros.