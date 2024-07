Les premiers jeux Olympic eSport auront lieu en Arabie saoudite en 2025

Cependant, comme l'indique l'Équipe, au vu du calendrier sportif, il y a de grandes chances que cette compétition se tienne à la fin de l'année. Par la suite, l'Olympic eSport devrait être organisée tous les deux ans, avec plusieurs pays majeurs comme les États-Unis ou la Corée du Sud déjà en train de se placer pour organiser à leur tour l'événement.

Point intéressant de ces jeux, ils ne devraient pas se cantonner aux seuls jeux de sports. En effet, à côté des catégories de sports virtuels, et de simulations de sport, il existera aussi une catégorie intégrant tout simplement les jeux eSport les plus populaires. Parmi ceux-ci, si l'on en croit les informations de l'Équipe, on pourrait notamment retrouver des hits comme Rocket League ou bien League of Legends. De quoi assurer son succès ?