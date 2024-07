Samsung va donner un Galaxy Z Flip 6 à chacun des 17 000 athlètes des JO de Paris 2024

Reprenant le design ultra-compact et polyvalent du Galaxy Z Flip 6, l’Édition Olympique est déclinée en jaune et arbore des anneaux des Jeux olympiques et les Agitos Paralympiques. Le tout a été réalisé en collaboration avec Berluti. La maison de luxe parisienne pour hommes a notamment dessiné les tenues officielles de l’équipe de France pour la cérémonie d’ouverture de Paris 2024.

Au total, ce sont 17 000 Galaxy Z Flip 6 en Edition Olympique qui seront mis au point et fournis aux athlètes des Jeux de Paris 2024.