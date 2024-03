Samsung veut profiter de la ferveur des JO pour présenter ses prochains téléphones pliants à Paris

Samsung a fait du chemin et livre avec ce Galaxy Z Flip5 rien de moins que la meilleure itération imaginable.

Toujours aussi compact et élégant, ce nouveau smartphone pliant fait finalement de son second écran un véritable atout au quotidien, permettant d'accomplir des tâches simples sans avoir à ouvrir son smartphone. Dommage que davantage de développeurs ne profitent pas de l'opportunité pour proposer des applications adaptées à cet écran si particulier.

Alimenté par une puce surpuissante, la Snapdragon 8 Gen 2, le Z Flip5 est à même de relever tous les défis et ne se montrera jamais à court de puissance… Mais peut-être à court de batterie ! Et oui, cela reste l'un des points noirs du bilan de ce smartphone pliant : difficile d'espérer en tirer plus d'une journée d'autonomie.

Au rang des (demi) déceptions, on pourra aussi retenir ces capteurs photo qui commencent franchement à dater. La gamme Flip mérite de passer à la vitesse supérieure et de bénéficier, enfin, des dernières innovations de Samsung en matière de photographie et de vidéo. Limiter le capteur ultra grand-angle à de la vidéo Full HD à 30 i/s en 2023, c'est presque criminel !