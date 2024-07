EVO 2025 : la plus grande compétition mondiale de jeux vidéos de combat aura lieu à Nice, une première en Europe !

Les participants s'affronteront sur des jeux mythiques tels que Mortal Kombat, Tekken ou bien Street Fighter. Et si c'est Nice qui a finalement raflé la mise en tant qu'organisateur, c'est la France entière qui est récompensée avec cette décision. « La France, et notamment Nice, n'a pas été choisie au hasard » ont ainsi expliqué les organisateurs à France Info. Ils ont ainsi salué une scène hexagonale des jeux vidéos de combat « dynamique », ajoutant que « les joueurs tricolores comptent parmi les meilleurs au monde. »

Après les plus de 10 000 joueurs qui ont participé à l'édition 2024 à Las Vegas, les organisateurs s'attendent à une compétition particulièrement populaire l'an prochain. « Cet événement mondial s’annonce comme le plus grand du genre de tous les temps en Europe, à Nice » a-t-il été expliqué. La ville de Nice se félicite de son côté de cette décision, qui confirme son attractivité, et devrait générer « des retombées économiques significatives. »