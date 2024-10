Le premier cliché à être balayé d'un revers de main par l'étude est celui de l'âge du joueur français. Il est de 39 ans, avec 84 % des joueurs qui sont adultes et seulement 16 % d'enfants entre 10 et 17 ans. Le temps de jeu hebdomadaire des plus jeunes est de moins de sept heures par semaine.

Dans le détail, on compte au total 38,3 millions de Français qui ont déclaré avoir joué à un jeu durant l'année 2023, soit 70 % de la population totale. Près de 52 % des Français déclarent quant à eux jouer une fois par semaine. L'étude ne fait pas de distinction entre jeu PC, console ou mobile et couvre toute l'offre disponible, tous appareils confondus.

Les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses à apprécier le jeu vidéo, avec 43 % de joueurs de plus de 65 ans, soit 4,7 millions de seniors utilisant majoritairement leur smartphone pour se divertir. Ce chiffre est en augmentation depuis plusieurs années déjà et ne cesse d'augmenter.

La parité est enfin strictement respectée, avec 49 % de joueuses durant l'année 2023, un chiffre qui ne bouge pas par rapport à l'année précédente.