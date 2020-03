Foldit, un jeu vidéo qui peut vraiment aider la recherche ?

© Agence britannique de protection de la santé

Foldit pour mettre fin à l'épidémie du coronavirus

Une méthode qui a fait ses preuves

Source : Foldit

Apparu fin 2019 à Wuhan, en Chine, le Covid-19 est un virus hautement infectieux qui sévit désormais un peu partout dans le monde. Pour limiter sa propagation, de nombreuses entreprises veillent à limiter les déplacements de leurs employés. Ainsi, même la NASA s'est mise au télétravail Restreindre ses déplacements, se protéger (et protéger les autres), se laver les mains... toutes ces précautions permettent de limiter la propagation du virus Covid-19. Toutefois, trouver un remède serait la solution pour bloquer cette épidémie qui sévit à l'échelle mondiale. Déjà, les chercheurs ont découvert que la protéine du Covid-19 présente une forme de pique, pour se lier étroitement à une protéine réceptrice présente à la surface des cellules humaines.Grâce à cette information précieuse, Foldit a lancé le défi à ses 200 000 joueurs de concevoir une protéine antivirale. En effet, le but de ce jeu vidéo multijoueurs, développé par les départements d'informatique et de biochimie de l'université de Washington, est de résoudre le casse-tête des protéines en les pliant. Il est sorti en 2008 pour permettre aux personnes extérieures aux sciences d'apporter leur aide à la recherche. Et cela a déjà fonctionné.En effet, en 2011, les joueurs desont parvenus, en quelques jours, à résoudre la structure d'une enzyme clé du virus causant le sida chez les singes (Mason-Pfizer), alors que les scientifiques travaillaient dessus depuis des dizaines d'années. Désormais, ils souhaitent concevoir une protéine antivirale qui bloquerait l'interaction entre celle du Covid-19 et les récepteurs humains. De son côté, l'université de Washington étudiera et testera les idées les plus prometteuses des joueurs.