Il fut le plus grand salon du jeu vidéo : l'E3, c'est vraiment fini ?

D'autant que, la place étant vacante depuis quelques années pour le grand rendez-vous vidéoludique de l'été, un certain Geoff Keighley en a profité pour installer le Summer Game Fest comme le nouveau « non-E3 ». L'homme s'est ainsi constitué un solide carnet d'adresses et utilise son programme comme une simple tribune de rediffusion des événements des autres acteurs de l'industrie. Ce format apparaît plus adapté aux us et coutumes d'aujourd'hui quant à la retransmission d'événements en direct.

L'avenir nous dira cependant si l'ESA a encore quelques cartes insoupçonnées dans sa manche en ce qui concerne l'E3. L'espoir fait vivre, après tout, même si l'on ne peut s'empêcher de penser qu'il est sur ce point trop tard pour le plus grand et pérenne salon du jeu vidéo de l'histoire.