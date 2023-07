Au Royaume-Uni, une énorme chaîne de supermarchés prend une décision radicale pour le jeu vidéo

Au Royaume-Uni comme ailleurs, la dématérialisation a suivi la démocratisation des connexions à haut débit. Depuis plusieurs années, les ventes numériques ont explosé, contraignant de nombreuses boutiques à mettre la clé sous la porte ou, à l'image de Micromania, à s'associer avec d'autres structures (Zing) pour proposer des produits dérivés.

Mais pour appuyer les propos de la direction de Tesco, Games Industry signale que moins de 18 % des exemplaires vendus pour Final Fantasy XVI, Diablo IV, Street Fighter 6 et F1 23 étaient des copies physiques. La France résiste un peu mieux, mais le support dématérialisé a également gagné beaucoup de terrain. Une progression qui semble inéluctable, mais qui met en lumière les difficultés liées à la conservation du patrimoine vidéoludique.

Rappelons toutefois qu'en France, les éditeurs doivent effectuer un dépôt auprès de la BnF, et qu'il leur est possible de déposer les fichiers des jeux dématérialisés. En attendant, le marché des collectionneurs s'affole, et on peut compter sur un certain nombre d'entreprises spécialisées dans l'édition physique de jeux uniquement sortis en version dématérialisés (Just for Games, Merge).