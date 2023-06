Final Fantasy XVI : l'exclu PS5 casse des records

En tête de ce classement, nous trouvons sans surprise God of War: Ragnarök, avec plus de 5 millions de copies vendues en une semaine (plus de 11 millions au total), suivi par The Last of Us Part II (4 millions et plus de 10 millions au total) et Final Fantasy VII Remake. Marvel's Spider-Man premier du nom d'Insomniac Games et le reboot de God of War ferment la marche.