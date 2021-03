PS Now : World War Z, Ace Combat 7, InFamous Second Son et SUPERHOT débarquent ce mois-ci

Place aux jeux disponibles sans durée limitée. Nous y retrouvons tout d'abord InFamous Second Son, suite directe de l'exclusivité Sony développée par Sucker Punch (Ghost of Tsushima) qui avait fait excellente impression sur PS3. Le jeu nous met dans la peau d'un personnage doté de puissants super-pouvoirs, que nous pourrons choisir d'utiliser pour faire le bien ou non. De tels choix apporteront leur lot de conséquences autour de nous et dans la ville de Seattle.

L'autre jeu de cette catégorie est SUPERHOT, une vraie perle indépendante. Véritable méta-jeu dans lequel seuls nos mouvements font avancer le temps, il faudra faire preuve de sagacité et de réflexes pour venir à bout des fameux hommes de cristal rouge, sous peine de mourir en un coup et recommencer. Au-delà du très court mode histoire, de nombreux modes de jeu viennent encore remanier cette formule géniale.

Une liste somme toute sympathique de nouveaux jeux pour le PS Now, disponible dès aujourd'hui.