Intransigeant, Sony bannit les joueurs qui vendent leurs accès PlayStation Plus Collection

Sur certains sites de revente, des possesseurs d’une PlayStation 5 et d’un abonnement PlayStation Plus actif proposent à des acheteurs de s’offrir un accès à leur compte (et donc aux jeux de la PS Plus Collection) pour un tarif unique démarrant parfois à 8$.

En échange de cette somme, les acheteurs reçoivent (normalement) les identifiants de connexion au dit compte, et peuvent se créer un utilisateur « secondaire » permettant d’avoir accès à ses jeux sans gêner le détenteur du compte PlayStation initial. En effet, une fois que tous les jeux de la collection ont été « réclamés », ils peuvent être installés sur une PlayStation 4.