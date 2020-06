Le PlayStation Plus fête ses 10 ans et annonce 3 jeux pour le mois de juillet

En effet, trois jeux seront offerts à partir du 7 juillet sur PS4. Deux blockbusters ont répondu à l'appel puisque nous retrouverons la légendaire Lara Croft dans Rise of the Tomb Raider: 20 Years Celebration et la licence de simulation de basket-ball NBA 2K20. Enfin, Erica, un thriller interactif avec de vrais acteurs, vient clôturer cette belle liste.