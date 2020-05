PlayStation Plus : Call of Duty WWII sera offert aux abonnés

Les abonnés au PlayStation Plus auront bientôt droit à un très beau cadeau. En effet, les joueurs pourront télécharger le FPS Call of Duty WWII dès cette semaine.

Sorti en novembre 2017 sur PS4 (mais aussi Xbox One et PC), Call of Duty WWII marquait le retour de la licence dans le contexte de la Seconde Guerre Mondiale. Cet opus, développé par Sledgehammer Games, propose en plus de la campagne solo un contenu copieux en multijoueurs. Le mode Zombies est également de la partie. La bonne nouvelle, c'est que les joueurs pourront tester tout cela via le PlayStation Plus.