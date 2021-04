Sony autorise un remake de The Last of Us mais abandonne la suite de Days Gone

On parle beaucoup de Days Gone ces jours-ci. Offert dans le PlayStation Plus en avril, et à l’aune de sa sortie sur PC cet été, le jeu d’action en monde ouvert de Bend Studios n’a pas franchement révolutionné le genre lors de sa sortie en 2019. Surfant sur des ventes honnêtes et un accueil critique au moins correct (son score Metacritic s’établit actuellement à 71/100), Bend Studios aurait rapidement mis en chantier une suite, qu’il a présentée à Sony la même année.

Mais selon Schreier, l’éditeur a mis son véto sur un Days Gone 2. « Bien qu’il soit rentable, [Days Gone] a connu un développement trop long et sa réception critique a été mitigée. Days Gone 2 n’a pas été perçu comme une option viable », écrit le journaliste de Bloomberg, se basant sur des témoignages de personnes proches du dossier.

Le studio basé à Bend, dans l’Oregon, se serait lui aussi fait appeler en renfort chez Naughty Dog pour les accompagner dans le développement d’un jeu multijoueurs. Un second groupe aurait quant à lui été mobilisé sur un nouvel opus de la saga Uncharted. Mais craignant que leur studio finisse par être ingéré par Naughty Dog, les patrons de Bend Studio auraient obtenu de Sony d’être retirés du projet.

Depuis un mois, annonce Jason Schreier, Bend Studio travaille sur un nouveau jeu original qui, peut-être, connaîtra un plus beau succès que l’imparfait Days Gone.