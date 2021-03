PlayStation Plus : Days Gone, Oddworld Soulstorm et Zombie Army 4 seront offerts en avril

Les joueurs abonnés au PlayStation Plus ont jusqu'au 6 avril prochain pour ajouter à leur bibliothèque les titres offerts au cours de ce mois de mars. Rappelons que la liste est composée de Final Fantasy VII Remake, Maquette, Farpoint VR et Remnant From the Ashes. Tous seront remplacés la semaine prochaine par les jeux suivants.