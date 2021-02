PS Now : Detroit Become Human, Call of Duty Black Ops III et bien d'autres rejoignent le service en février

Dans cette catégorie, nous retrouvons tout d'abord Detroit: Become Human. Il s'agit d'un jeu narratif solo dans une ambiance science-fiction mâtinée de cyberpunk mis au point par les experts en la matière que sont les développeurs de Quantic Dream. Il nous propose d'incarner trois androïdes et nous met face à des choix cornéliens autant pour leur sort que pour celui du monde qui les entoure.

Nous retrouvons ensuite Darksiders Genesis, qui nous propose de suivre le Pistolero Strife ou Guerre, protagoniste principal du premier opus de cette franchise unique. Nos deux compères Cavaliers de l'Apocalypse se retrouvent ici dans une aventure qui prend le parti de proposer une action proche d'un hack and slash. Il est possible d'y jouer en solo ou en coopération.

Vient ensuite Little Nightmares, un jeu narratif solo à l'ambiance particulière et dérangeante où l'imagination ne sera pas de trop pour venir à bout des mystères et des créatures hantant cet univers unique.

Enfin, nous avons Hotline Miami 2: Wrong Number. Ici, pas de rêverie, mais il faudra quand même faire preuve d'imagination pour massacrer de la manière la plus classe et sanglante possible des mafieux russes et autres adversaires. Suite plus ou moins directe du premier opus, celui-ci propose d'incarner plusieurs personnages aux gameplays et équipements radicalement différents, dans un trip sous acide porté par une musique des plus frénétiques.

Une belle collection de jeux pour le service d'abonnement et de Cloud Gaming de Sony donc, disponible dès aujourd'hui.