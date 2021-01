Le PlayStation Now s'étoffe avec trois nouveaux jeux ce mois-ci

The Crew 2, le jeu de course en monde ouvert d'Ubisoft, se joindra aux jeux disponibles sur PS Now jusqu'au 5 juillet 2021.

Surviving Mars et Frostpunk, quant à eux, rejoignent indéfiniment les milliers de jeux déjà disponibles sur le PS Now. Les deux titres proposent de gérer une colonie et d'affronter les périples qu'abrite une terre hostile.

Le premier offre la possibilité de coloniser Mars en dépit des efforts de cette dernière pour nous en empêcher. Le second nous met au défi de lutter contre le froid, la faim et de survivre quoi qu'il en coûte, même si cela implique des choix draconiens et déchirants. Un jeu parfait pour s'occuper l'hiver, en somme.

Ces trois jeux seront donc disponibles sur PS4, PS5 et PC, soit de manière native soit via le cloud gaming.