Sony : 4,5 millions de PS5 vendues, et une année fiscale déjà record pour le département jeu vidéo

On l’a vu : Sony peut compter sur l’excellente santé des ventes numériques pour se maintenir à flot. Mieux, l’entreprise bénéficie d’un apport financier très régulier grâce au PlayStation Plus, auquel précisément 47,4 millions de joueurs et joueuses sont abonnés. Un chiffre une fois encore en progression, avec près de 10 millions de nouveaux souscripteurs en un an (38,8 millions au Q3 2019).