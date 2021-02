Nintendo fait ses comptes : 80 millions de Switch vendues et 31 millions d'Animal Crossing

Entre octobre et décembre 2020, il s’est écoulé presque autant de jeux (75,85 millions) qu’il y a de Switch en circulation dans le monde. Dans l’histoire des consoles Nintendo, la petite dernière se classe déjà à la troisième place des machines ayant fait vendre le plus de jeux (532,34 millions de titres). Devant la Switch, on trouve encore la Wii (922 millions) et la DS (948 millions).

Des ventes cette année cannibalisées par un certain Animal Crossing : New Horizons qui, en se distribuant à 5,14 millions d’exemplaires au dernier trimestre 2020, atteint déjà le total de 31,18 millions de copies vendues avant même le premier anniversaire de sa sortie. Mario Kart 8 Deluxe conserve néanmoins son trône, et reste à ce jour le plus gros carton de la Switch avec 33,41 millions de jeux écoulés (4,42 millions au dernier trimestre 2020, soit +12% par rapport 2019). Il s’agit ni plus ni moins que du quatrième jeu le plus vendu de l’histoire de Nintendo.