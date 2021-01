AMD : la pénurie des pièces pour les consoles next-gen et PC attendue jusqu'au second semestre 2021

Mais quand ces niveaux de production vont-ils augmenter ? Lisa Su estime que cela ne risque pas d'arriver avant au moins la seconde partie de cette année.

Alors que Sony et Microsoft espéraient une reprise des affaires au cours du printemps 2021, le principal fournisseur des pièces maîtresses de leurs consoles vient ici doucher leurs espoirs.

Les six prochains mois et quelques se montreront donc assez ternes en termes de distribution de pièces informatiques et de consoles next-gen. AMD comme NVIDIA se retrouvent dans une situation de pénurie, tandis que les joueuses et joueurs impatients de rentrer dans la nouvelle génération de consoles voient l'échéance être repoussée toujours plus loin.