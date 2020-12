PS Now : la librairie s'étoffe de nombreux jeux en décembre, dont Horizon Zero Dawn Complete Edition

Le service de Cloud gaming de Sony continue de se développer depuis octobre 2019, après avoir appliqué une réduction de son coût d'abonnement afin de rivaliser avec d'autres services de jeux en streaming.

En ce mois de décembre, le PS Now comporte plus de 2 millions d'abonnés et plus de 700 jeux jouables en streaming via PS5, PS4 et PC, et s'étoffe de quelques bons titres, de manière permanente.